Tenta acquisto cellulari con carta di credito non sua | 64enne arrestato

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hannoun romano di 64 anni, incensurato, per indebito utilizzo didi. L’uomo si era presentato in un negozio di articoli elettronici per acquistare due costosi telefoni, per un importo complessivo di 2.400 euro, presentando alla cassa unadiprepagata intestata a un’altra persona. Quel particolare e l’insolita premura mostrata dal cliente hanno insospettito la cassiera che, con un escamotage, è riuscita a segnalare quanto stava accadendo al 112. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, intervenuti sul posto in pochi minuti, hanno accertato che laera effettivamente intestata a una persona residente a Milano la quale, contattata telefonicamente, si è mostrata ...