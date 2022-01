Sport in lutto | si è spento a 47 anni tra le braccia del fratello Lascia 3 figli e la moglie

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il mondo della vela è in. All’età di 47se n’è andato Claudio Brighenti, allenatore molto conosciuto ed apprezzato nell’ambiente. Claudio si trovava a Napoli per partecipare con la sua squadra al Trofeo Marcello Campobasso. Da quanto si apprende, proprio mentre stava effettuando il debriefing assieme agli altri componenti del team Brighenti ha perso conoscenza e si è improvvisamente accasciato a terra. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Il 47enne è morto tra ledelIvano, pure lui velista e vice sindaco di Brenzone sul Garda, che era presente al momento del malore. I soccorsi sono arrivati poco dopo che era stato lanciato l’allarme, ma per Claudio non c’è stato nulla da fare. L’uomo era un allenatore di fama internazionale, specializzato nel trasmettere tecnica e ...

Advertising

TgrRaiFVG : Lutto nello sport pordenonese per la morte di Gianni Silvani, il dirigente sportivo al quale si deve la nascita e i… - Luxgraph : Tiro a Volo in lutto: Christian Ghilli morto a 19 anni - PasqualeMarro : #Lutto nel mondo dello sport: cade e si spara all’addome - occhio_notizie : Lutto nel mondo dello sport, è morto Claudio Briganti durante una riunione | - victormayolas : RT @webecodibergamo: Lutto nel mondo della pallacanestro bergamasca, è morto a 84 anni Benigno Comotti -

Ultime Notizie dalla rete : Sport lutto

Corriere dello Sport.it

E' morto così Claudio Brighenti, 47 anni, allenatore di vela gardesano, molto noto nel mondo dello. Il dramma è avvenuto a Napoli mercoledì 5 gennaio, dove il 47enne si trovava con la squadra ...Garda sotto choc per la perdita Il Garda sotto choc per la perdita dell'allenatore di uno deglipi praticati a nord del Lago . Ed inanche tutto il mondo della vela, poich Brighenti era una figura apprezzata e riconosciuta in tutto il Paese . Nella sua carriera ha allevato campioni ...Così Cicciolina ha annunciato ai suoi follower di Instagram della perdita dell’amato fratello. Stando a quanto scrive, non sembra avesse contratto il Covid, ma che una malattia improvvisa l’ha portato ...Lutto al braccio dei velisti di Desenzano durante il week end dopo che è morto per un malore improvviso lo skipper Claudio Brighenti: aveva 47 anni ...