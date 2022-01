Serie A | Empoli-Sassuolo slitta alle ore 14 | 30

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Cambia il calendario della 21esima giornata diA. La Lega ha infatti annunciato una variazione di orario che interessa. La partita, inizialmente programmata per le ore 12:30 di domenica 9 gennaio, si giocherà inveceore 14:30. La motivazione di tale scelta non è stata resa nota, nel comunicato diffuso dalla Lega. Diventano quindi tre le sfide previste per lo stesso orario:si aggiunge, infatti, a Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina, salvo ulteriori variazioni. SportFace.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Sospesa la vendita dei biglietti per #LazioEmpoli ?? ?? - pasqualinipatri : Serie A, cambia l’orario di Empoli-Sassuolo: ecco quando si giocherà - CalcioNews24 : Cambia l'orario di #EmpoliSassuolo ???? - VoceGiallorossa : ??@SerieA, @EmpoliCalcio -@SassuoloUS posticipata alle 14:30 #ASRoma #SerieA #EmpoliSassuolo #Vocegiallorossa - laziopress : Serie A, cambia l’orario di Empoli-Sassuolo: ecco quando si giocherà -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Empoli

Commenta per primo Cambio di orario per- Sassuolo , match valido per la 2a giornata di ritorno diA: la partita si giocherà domenica 9 gennaio alle 14.30 , anziché le 12.30 come inizialmente previsto.La squadra era già stata bloccata dall'Asl mercoledì. Oggi altri contagi: 4 giocatori ed un membro dello staff06/12/2021 - campionato di calcioA /- Udinese / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Gerard Deulofeu, con Beto (al centro) e Success La situazione contagi, in casa Udinese, non accenna a migliorare. Anzi: il club ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La Serie A comunica una variazione di orario nella sfida tra Empoli e Sassuolo. Nella 21esima giornata di campionato, la part ...Empoli-Sassuolo è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e .... Savic che sul filo di lana ha sancito il punteggio sul definitivo 3 - 3 i t ...