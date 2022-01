Scuole chiuse in Campania, braccio di ferro De Luca-governo (Di sabato 8 gennaio 2022) Scuola chiuse in Campania fino a fine gennaio. E’ scontro tra Vincenzo De Luca e il governo, pronto ad impugnare la decisione del governatore campano con un passaggio nel prossimo consiglio dei ministri. “Il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola, come presidio fondamentale per la nostra comunità. E quindi l’indirizzo è e resta: scuola in presenza e in sicurezza”, dice il ministro della Salute Roberto Speranza. “Non vogliamo che siano i più piccoli, i nostri figli, a pagare il prezzo di questa nuova fase epidemica”. L’ORDINANZA DI DE Luca De Luca annuncia la sua decisione nella consueta diretta Facebook e in serata arrivano le news sull’ordinanza che prevede la chiusura non solo di Scuole elementari e medie, ma anche di nidi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Scuolainfino a fine gennaio. E’ scontro tra Vincenzo Dee il, pronto ad impugnare la decisione del governatore campano con un passaggio nel prossimo consiglio dei ministri. “Ilha scelto di tutelare il più possibile la scuola, come presidio fondamentale per la nostra comunità. E quindi l’indirizzo è e resta: scuola in presenza e in sicurezza”, dice il ministro della Salute Roberto Speranza. “Non vogliamo che siano i più piccoli, i nostri figli, a pagare il prezzo di questa nuova fase epidemica”. L’ORDINANZA DI DEDeannuncia la sua decisione nella consueta diretta Facebook e in serata arrivano le news sull’ordinanza che prevede la chiusura non solo dielementari e medie, ma anche di nidi e ...

Advertising

BentivogliMarco : L'Italia ha il triste primato in Europa per le scuole piu chiuse a lungo dal 2020. In testa #Campania e #Puglia. - HuffPostItalia : De Luca non riapre scuole elementari e medie: 'Chiuse tutto gennaio' - francescoseghez : Pare chiaro che si va verso mesi in cui lavoratori con figli piccoli vivranno disagi dati da quarantene/positività… - _MrWolf_ : RT @ciropellegrino: Ordinanza #scuole chiuse in #Campania appena firmata da #DeLuca #Covid19 - ulbabrab66 : Scuole chiuse e stadi aperti. Che paese di ignoranti cialtroni! #DeLuca #nodad #bianchinonmollare -