Scontro Porto-Conceição: la colpa è della Roma! (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Roma è vicina ad acquistare Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, che si è fatto notare – soprattutto in Italia – negli ottavi di Champions contro la Juventus. Una cessione che non sembra digerire il tecnico dei Portoghesi, Sergio Conceição. Porto Oliveira Conceinçäo Come riporta SkySport, pare che l'allenatore abbia avuto una discussione molto accesa con il suo presidente, Pinto Da Costa. Quest'ultimo aveva promesso al giocatore di cederlo, se fosse arrivata un'importante offerta. Sta di fatto, che tra i due litiganti, la Roma gode. Da capire ora quale sarà il futuro del tecnico: se deciderà di continuare l'avventura in Portogallo o se deciderà di cambiare aria. Francesco Scanu

