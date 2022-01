Quirinale, il conformismo è diventato una qualità: in Italia, se sei un comunista... (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da quando la presidenza della Repubblica ha assunto il segno tutelare impresso dalle ultime gestioni, i requisiti per accedere alla carica sono profondamente mutati. Prima si trattava di poter vantare un discreto accreditamento presso il notabilato repubblicano, una carriera da cozza istituzionale attaccata allo scoglio del potere e impassibile alle mareggiate, o la perseveranza del mandarino che batte per cinquant' anni il marciapiede delle burocrazie dell'economia di Stato fino a riceverne la benedizione. Oggi è richiesto altro. Può anche capitare che un ulteriore banchiere finisca lassù, ma perché l'esperimento funzioni a dovere sarà necessario affibbiare alla sua scorza tecnica qualche distintivo legittimante, una prozia partigiana, una nipotessa gay, un diario giovanile contro la logica del profitto, insomma qualcosa che ne attesti il profilo democratico. Perché i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da quando la presidenza della Repubblica ha assunto il segno tutelare impresso dalle ultime gestioni, i requisiti per accedere alla carica sono profondamente mutati. Prima si trattava di poter vantare un discreto accreditamento presso il notabilato repubblicano, una carriera da cozza istituzionale attaccata allo scoglio del potere e impassibile alle mareggiate, o la perseveranza del mandarino che batte per cinquant' anni il marciapiede delle burocrazie dell'economia di Stato fino a riceverne la benedizione. Oggi è richiesto altro. Può anche capitare che un ulteriore banchiere finisca lassù, ma perché l'esperimento funzioni a dovere sarà necessario affibbiare alla sua scorza tecnica qualche distintivo legittimante, una prozia partigiana, una nipotessa gay, un diario giovanile contro la logica del profitto, insomma qualcosa che ne attesti il profilo democratico. Perché i ...

