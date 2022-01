Mafia, Raffaele Lombardo assolto in appello (Di venerdì 7 gennaio 2022) assolto in appello Raffaele Lombardo, l’ex Presidente della Regione siciliana accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. . La Corte d’appello di Catania ha assolto Lombardo dall’accusa di concorso esterno “perché il fatto non sussiste” e da quella di corruzione elettorale aggravato dall’avere favorito la Mafia “per non avere commesso il fatto”, ha spiegato la Presidente Rosa Angela Castagnola leggendo il dispositivo. La Procura generale di Catania, con i sostituti procuratori generali Sabrina Gambino e Agata Santonocito, aveva chiesto la condanna di Raffaele Lombardo, a sette anni e quattro mesi di reclusione, con il rito abbreviato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022)in, l’ex Presidente della Regione siciliana accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. . La Corte d’di Catania hadall’accusa di concorso esterno “perché il fatto non sussiste” e da quella di corruzione elettorale aggravato dall’avere favorito la“per non avere commesso il fatto”, ha spiegato la Presidente Rosa Angela Castagnola leggendo il dispositivo. La Procura generale di Catania, con i sostituti procuratori generali Sabrina Gambino e Agata Santonocito, aveva chiesto la condanna di, a sette anni e quattro mesi di reclusione, con il rito abbreviato. L'articolo proviene da Italia Sera.

ilriformista : L’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo assolto sia dall’accusa di concorso esterno che di corruzione elettora… - Sntgvn : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - robymonaldi2 : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - leograd : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - RODOLFOSALVATOR : RT @davidefaraone: Dopo 12 anni di calvario è stato assolto Raffaele Lombardo dal reato di concorso esterno alla mafia. Un reato vago, anzi… -