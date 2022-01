Letizia di Spagna cede a un nuovo piercing | attimi di imbarazzo

Leggi su dilei

(Di venerdì 7 gennaio 2022)diè apparsa in pubblico per il primo impegno ufficiale del 2022, la Pasqua militare, e ha sfoggiato unall’orecchia che le è valso il titolo di “Regina rock’n roll”.di, il look misteriosodie suo marito Felipe hanno partecipato alla tradizionale parata militare, la Pascua Militar, il 6 gennaio. Si tratta di un evento tradizionale che si celebra indal 1792 alla presenza dei Sovrani. Essendo un appuntamento molto formale, la Reinanon ha tradito le aspettative indossando un look estremamente classico. In questa cerimonia, la Regina di solito indossa abiti lunghi, preferibilmente di colori scuri. Donnaha scelto quasi ...