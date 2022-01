La variante Omicron non lascia scelta | l' E3 2022 si terrà di nuovo solo online

Advertising

Adnkronos : #Vaia (Spallanzani): 'Ridotta aggressività variante #Omicron, caratteristiche malattia stagionale”. #covid - Tg3web : Con la variante Omicron cresce la pressione negli ospedali. A Palermo tornano le code delle ambulanze impegnate nel… - Adnkronos : #Pregliasco: 'Di B.1.640.2 ancora sappiamo poco ma il fatto che presenti più mutazioni di #Omicron non è una cosa p… - infoitcultura : La variante Omicron ferma anche i Grammy Awards: posticipata la cerimonia - infoitcultura : Grammy Awards rinviati a causa della variante Omicron -

Ultime Notizie dalla rete : variante Omicron

...per decidere obbligo vaccinale Il cancelliere Olaf Scholz e i premier dei 16 lander tedeschi si riuniscono oggi per discutere nuove misure di contenimento contro il dilagare della. ...'Se si prevede l'arrivo di nuovi test antigenici per la? Che io sappia no. L'unica soluzione per ora è il molecolare. Oggettivamente non è stato fatto un piano di rinforzo come era ...Los Angeles, 7 gen. La contea di Los Angeles ha riportato oltre 37.000 nuovi casi di coronavirus giovedì, un altro totale da record mentre la variante dell'omicron continua a crescere in tutta la ...New Delhi, 7 gennaio 2022 - Almeno 13 passeggeri del volo Italia-India, risultati positivi al Covid-19 al loro arrivo in una città indiana, Amritsar, sono fuggiti dall’obbligo di quarantena. Il gruppo ...