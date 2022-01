Kyrgios difende Djokovic | ' Alla fine è un essere umano'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kyrgios difende

Corriere dello Sport

MELBOURNE (Australia) - Anche Nickè entrato nel dibattito generato dal caso Djokovic . Il tennista australiano ha utilizzato i social network per difendere il collega e per chiedere alle autorità australiane di migliorare la ......I l Resto del Mondo siovviamente, anche perché il contesto favorisce le sorprese; tuttavia, pur potendo contare su due straordinari "acemen" come Opelka e Isner, sull'istrionicoe ...Il tennista australiano si schiera a favore del collega serbo: "Alla fine è un essere umano" MELBOURNE (Australia) - Nella vicenda Djokovic entra a sorpresa anche Nick Kyrgios, che ha utilizzato i soc ...Il tennista australiano è convinto che la situazione relativa al collega serbo non sia stata gestita nel modo corretto dalle autorità ...