Juventus, i piani di Cherubini tra Arthur e Scamacca (Di sabato 8 gennaio 2022) . Qualcosa si muove nel calciomercato bianconero La Juventus avrebbe ricevuto diverse offerte per Arthur negli ultimi giorni. Come riporta Sky il club bianconero sta valutando il da farsi: la Juve pensa a uno scambio con la società che acquisterebbe Arthur oppure l'acquisto di un giocatore con caratteristiche simile. Inolt Il primo obiettivo per l'attacco resta Gianluca Scamacca. I bianconeri contano di fissare un incontro con il Sassuolo quanto prima per iniziare a intavolare la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

