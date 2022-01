In cattive acque (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vari Consorzi di bonifica, da Nord a Sud, sono sotto inchiesta a causa di spese di gestione sospette e pessimi esempi di amministrazione. E adesso, con l’arrivo dei fondi del Pnrr per intervenire su una rete storicamente inadeguata e piena di perdite, i rischi di malversazioni si moltiplicano. Si sono trasformati in carrozzoni - però spolpati da chi li amministra - e vengono usati per alimentare filiere politiche di sottogoverno. E ora, nonostante i «buchi» lasciati spesso nei bilanci, i Consorzi di bonifica dovranno cimentarsi anche nella sfida della gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministero delle Politiche agricole ha approvato 149 progetti esecutivi per rimettere in sesto il sistema di «veicolazione delle acque» che in molti casi era ridotto a un colabrodo. Le cifre sono da capogiro: 1,6 miliardi di euro. E per i progetti già ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vari Consorzi di bonifica, da Nord a Sud, sono sotto inchiesta a causa di spese di gestione sospette e pessimi esempi di amministrazione. E adesso, con l’arrivo dei fondi del Pnrr per intervenire su una rete storicamente inadeguata e piena di perdite, i rischi di malversazioni si moltiplicano. Si sono trasformati in carrozzoni - però spolpati da chi li amministra - e vengono usati per alimentare filiere politiche di sottogoverno. E ora, nonostante i «buchi» lasciati spesso nei bilanci, i Consorzi di bonifica dovranno cimentarsi anche nella sfida della gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministero delle Politiche agricole ha approvato 149 progetti esecutivi per rimettere in sesto il sistema di «veicolazione delle» che in molti casi era ridotto a un colabrodo. Le cifre sono da capogiro: 1,6 miliardi di euro. E per i progetti già ...

hookii_it : Cattive Acque - - MarcoGiorgetti5 : - IlCardone : @Lupolupus2 @angelo_falanga Con Mediaset in cattive acque, Berlusconi scese in campo come politico? Con Mediaset i… - Makomokoshh : Interessante Katia che ci tiene a chiarire in sordina con Manila senza fare sapere ad altri che sono in cattive acq… - PaoloBMb70 : @Ka90060918 Io sto guardando 'Cattive acque' ispirato a eventi realmente accaduti.?? -

Ultime Notizie dalla rete : cattive acque Oroscopo Paolo Fox dell'Epifania: giovedì 6 gennaio 2022 Oroscopo Paolo Fox Ariete Hai l'impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni ... Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni . ...

Animali a rischio di estinzione, le buone e le cattive notizie del 2021 Negli ultimi anni la nacchera , anch'essa in pericolo critico di estinzione, è scomparsa in molte zone del Mediterraneo, stroncata da un parassita che prolifera nelle acque sempre più calde. Per ...

In cattive acque Panorama Hong Kong, migliaia di turisti bloccati sulla crociera Il blocco è stato deciso dalle autorità sanitarie del luogo dopo aver scoperto che nove vacanzieri a bordo erano entrati in contatto con un positivo prima della partenza ...

Animali a rischio di estinzione, le buone e le cattive notizie del 2021 Il Wwf dell'Austria e quello della Germania hanno fatto il bilancio dell'anno appena trascorso: ecco come è andato per le specie in pericolo ...

Oroscopo Paolo Fox Ariete Hai l'impressione di navigare insconosciute, eppure le emozioni ... Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nellecondizioni . ...Negli ultimi anni la nacchera , anch'essa in pericolo critico di estinzione, è scomparsa in molte zone del Mediterraneo, stroncata da un parassita che prolifera nellesempre più calde. Per ...Il blocco è stato deciso dalle autorità sanitarie del luogo dopo aver scoperto che nove vacanzieri a bordo erano entrati in contatto con un positivo prima della partenza ...Il Wwf dell'Austria e quello della Germania hanno fatto il bilancio dell'anno appena trascorso: ecco come è andato per le specie in pericolo ...