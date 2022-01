Il maresciallo Pasqui spegne 104 candeline (Di venerdì 7 gennaio 2022) 104 candeline per l'ex maresciallo Luigi Pasqui. Nato ad Arezzo nel 1918, a 18 anni si arruolò nell'aeronautica militare. Per 32 anni ha prestato servizio alla 46esima Brigata Aerea come specialista ... Leggi su gazzettadilivorno (Di venerdì 7 gennaio 2022) 104per l'exLuigi. Nato ad Arezzo nel 1918, a 18 anni si arruolò nell'aeronautica militare. Per 32 anni ha prestato servizio alla 46esima Brigata Aerea come specialista ...

