Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Piatek: maglia numero 19 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Krzysztof Piatek è pronto ad iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. In una foto comparsa sull'account Twitter del club viola si vede il nome dell'attaccante polacco sulla maglia numero 19. Il centravanti aveva già indossato questa cifra durante la sua prima stagione al Milan. SportFace.

