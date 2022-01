Fiat - Primo sguardo alle Tipo Cross SW e 500X 2022 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Laamplia la gamma (Red), ma la vera notizia è un'altra. Con l'arrivo di ulterioristimenti dedicati al progetto co-fondato da Bono Vox degli U2 per la lotta contro virus e pandemie in Africa, debuttano infatti due importanti novità: l'attesaSW e un lieve restyling della. Non manca inoltre la Panda (Red), che riprende lo spirito della gamma "in rosso" abbinandolo a un'estetica dal look off-road. Fil rouge. Tutti glistimenti (Red) sono accomunati da finiture e dettagli esclusivi. La carrozzeria degli esemplari utilizzati per la presentazione è di colore rosso, ma in gamma dovrebbe esserci spazio anche per altre varianti cromatiche, come visto sulla 500 elettrica protagonista del nostro approfondimento Quattro cose (+1). Le versioni (Red) sono ...