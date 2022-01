“Era rigore, fallo netto di Mertens”: la moviola di Juve-Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Juventus–Napoli termina 1-1 all’Allianz Stadium. I bianconeri, però, a fine partita hanno recriminato per un presunto tocco di mano di Dries Mertens in area di rigore su calcio di punizione di Cuadrado. L’arbitro Sozza dopo un silent-check con il VAR, ha daciso di far proseguire il gioco e non concedere il penalty. Juventus Napoli MertensGazzetta – rigore non concesso alla Juventus La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato gli episodi dubbi di Juventus-Napoli. Per la “rosea” c’era il rigore per fallo di mano di Mertens e sul gol della Juventus non c’è alcun fallo dsu Diego Demme ad inizio ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022)ntus–termina 1-1 all’Allianz Stadium. I bianconeri, però, a fine partita hanno recriminato per un presunto tocco di mano di Driesin area disu calcio di punizione di Cuadrado. L’arbitro Sozza dopo un silent-check con il VAR, ha daciso di far proseguire il gioco e non concedere il penalty.ntusGazzetta –non concesso allantus La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato gli episodi dubbi dintus-. Per la “rosea” c’era ilperdi mano die sul gol dellantus non c’è alcundsu Diego Demme ad inizio ...

