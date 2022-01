Cresce il pressing dei presidi sul governo per rinviare il rientro in classe (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - pressing dei presidi sul governo per rinviare di due settimane il ritorno in presenza a scuola. Il 10 gennaio è alle porte e i dirigenti scolastici marcano sempre più stretto l'esecutivo che al momento tira dritto sull'intenzione di far tornare, lunedì prossimo, gli alunni sui banchi di scuola. "L'obiettivo di tutto il pacchetto" approvato in Cdm "e in particolare per la scuola è di tornare in presenza e sicurezza. E così, è assolutamente chiaro" ha ribadito ieri il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Ma una lettera-appello dei presidi punta ad incrinare le certezze dell'esecutivo. "La situazione è ingestibile", per l'impennata dai contagi, e per questo servono due settimane di Dad, il cuore del testo indirizzato a Draghi, Bianchi e ai presidenti delle Regioni. Un documento, nato come ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI -deisulperdi due settimane il ritorno in presenza a scuola. Il 10 gennaio è alle porte e i dirigenti scolastici marcano sempre più stretto l'esecutivo che al momento tira dritto sull'intenzione di far tornare, lunedì prossimo, gli alunni sui banchi di scuola. "L'obiettivo di tutto il pacchetto" approvato in Cdm "e in particolare per la scuola è di tornare in presenza e sicurezza. E così, è assolutamente chiaro" ha ribadito ieri il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Ma una lettera-appello deipunta ad incrinare le certezze dell'esecutivo. "La situazione è ingestibile", per l'impennata dai contagi, e per questo servono due settimane di Dad, il cuore del testo indirizzato a Draghi, Bianchi e ai presidenti delle Regioni. Un documento, nato come ...

