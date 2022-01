Covid Italia, Rezza e Brusaferro: “Netto peggioramento” (Di venerdì 7 gennaio 2022) In Italia “c’è una rapida impennata nel numero di nuovi contagi” da coronavirus e “questa settimana la situazione epidemiologica nel nostro Paese peggiora sensibilmente, con l’incidenza di casi di Covid 19 che raggiunge ormai i 1.700 per 100mila abitanti”. E’ quanto spiegano Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), e Giovanni Rezza, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio Covid-19, diffusi oggi. SOLO IN ALTO ADIGE SEGNALI DI DECRESCITA “C’è una fortissima circolazione del virus in tutte le Regioni tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano, dove ci sono segnali di una decrescita”, afferma Brusaferro, ricordando che “in molti Paesi le curve epidemiche si stanno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) In“c’è una rapida impennata nel numero di nuovi contagi” da coronavirus e “questa settimana la situazione epidemiologica nel nostro Paese peggiora sensibilmente, con l’incidenza di casi di19 che raggiunge ormai i 1.700 per 100mila abitanti”. E’ quanto spiegano Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), e Giovanni, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio-19, diffusi oggi. SOLO IN ALTO ADIGE SEGNALI DI DECRESCITA “C’è una fortissima circolazione del virus in tutte le Regioni tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano, dove ci sono segnali di una decrescita”, afferma, ricordando che “in molti Paesi le curve epidemiche si stanno ...

