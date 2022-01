Covid, Borrelli: “All’ospedale dei Colli il 100% di terapia intensiva occupata da no-vax” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono a fianco degli operatori sanitari del Cotugno come di tutti gli ospedali napoletani e campani che stanno dando il massimo contro il Covid anche durante questa ennesima ondata. Ho contattato la direzione sanitaria dell’azienda dei Colli e mi ha comunicato che al Cotugno attualmente il 100% dei posti in terapia intensiva sono occupati da soggetti non vaccinati mentre sempre i non vaccinati occupano il 70% delle altre terapie”. Così, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Questo significa che i vaccinati rappresentano attualmente solo il 30% dei ricoveri in terapie non intensive – spiega – Ho trovato incredibile che dopo la pubblicazione del video di giovedì 6 gennaio sulla mia pagina fb alcuni gruppi di no ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono a fianco degli operatori sanitari del Cotugno come di tutti gli ospedali napoletani e campani che stanno dando il massimo contro ilanche durante questa ennesima ondata. Ho contattato la direzione sanitaria dell’azienda deie mi ha comunicato che al Cotugno attualmente ildei posti insono occupati da soggetti non vaccinati mentre sempre i non vaccinati occupano il 70% delle altre terapie”. Così, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio. “Questo significa che i vaccinati rappresentano attualmente solo il 30% dei ricoveri in terapie non intensive – spiega – Ho trovato incredibile che dopo la pubblicazione del video di giovedì 6 gennaio sulla mia pagina fb alcuni gruppi di no ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, #Borrelli: 'All'ospedale dei Colli il 100% di terapia intensiva occupata da no-vax' **… - pensieri78 : Come è possibile che a distanza di anni c'è ancora a chi non crede a questo maledetto covid andare a vedere Borrell… - Canio44536762 : RT @ErmannoKilgore: Covid, quasi 400 morti in 48 ore. Antonelli: 'Temo numeri ancora più alti. Con tanti contagi, anche se Omicron fosse pi… - ErmannoKilgore : Covid, quasi 400 morti in 48 ore. Antonelli: 'Temo numeri ancora più alti. Con tanti contagi, anche se Omicron foss… - il_borrelli : Ma... i NO VAX esistono ancora? Chiedo per un Amico #novax #vaccino #Covid_19 #Covid #Omicron -