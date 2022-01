Coronavirus Le teorie infondate sull’origine “artificiale” della variante Omicron

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto sembra essere cominciato con una intervista di RadioRus a Petr Chumakov, capo del laboratorio di proliferazione cellulare dell’Istituto Engelhardt di biologia molecolare dell’Accademia delle scienze russa, il 15 dicembre 2021. Lo Scienziato crede e sostiene di avere l’impressione che lanon sia altro che un «ceppo super-indebolito» del nuovoe dunque «creato in laboratorio». Al momento gli argomenti di chi porta avanti questa tesi sono congetturali, come nel caso di Chumakov, o fanno leva sul citare studi che parlano di altro, come nel caso di un curioso utente Twitter. Per chi ha fretta: Le affermazioni di Petr Chumakov sono congetture prive di fonti a supporto (lui stesso non conferma). Persino i media filo-russi, apprezzati negli ambienti complottisti occidentali, hanno messo in risalto le ...