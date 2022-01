“Classi difficili | come può aiutarci l’educazione emotiva?” Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi il 10 gennaio alle 21

Advertising

_Facezia_ : @marisamoles @King___N Eh sì! Infatti escluderei questi luoghi come ambienti adeguabili. Bisogna anche tenere conto… -

Ultime Notizie dalla rete : Classi difficili

Orizzonte Scuola

Le incognite non mancano, a cominciare dai supplenti, sempre piùda trovare . "Sta ...credo comunque che lunedì riusciremo a trovare una soluzione per garantire le lezioni per tutte le"...... osserva Alessandro Messina Sono tempi, di grande smarrimento. Di fronte all'incertezza ... deregolamentato i mercati, formato male studenti edirigenti, orientato in senso neoliberista ..."Non si può continuare con lo slogan 'niente Dad, scuola sicura' perché questo di fatto non è possibile in un momento di circolazione di un virus che raddoppia i casi ogni due giorni. È evidente che q ...Alcuni istituti sono ripartiti stamani, col 10% di prof assenti. Dad per gli studenti in quarantena. "Siamo al lavoro per garantire la scuola in presenza", dicono i dirigenti. Docenti no-vax: si cerca ...