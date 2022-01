Calciomercato Roma: ecco 12 milioni, Pau Lopez riscattato dall’OM (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Opzione esercitata alla 20esima presenza del portiere Pau Lopez è ufficialmente tutto del Marsiglia. Il club francese ha fatto scattare l’obbligo di riscatto sul portiere spagnolo, raggiunto stasera alla 20esima in occasione del match col Bordeaux. La Roma incassa così 12 milioni da da inserire nel bilancio della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Opzione esercitata alla 20esima presenza del portiere Pauè ufficialmente tutto del Marsiglia. Il club francese ha fatto scattare l’obbligo di riscatto sul portiere spagnolo, raggiunto stasera alla 20esima in occasione del match col Bordeaux. Laincassa così 12da da inserire nel bilancio della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

