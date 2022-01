Becker: “Djokovic in Australia? Grande errore no a vaccino” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novak Djokovic sta commettendo un “Grande errore” non facendosi vaccinare contro il Covid-19, secondo l’ex campione ed ex coach del numero uno al mondo, Boris Becker. Il serbo è in attesa dell’esito di un ricorso contro la decisione dell’Australian Border Force (ABF) di annullare il visto d’ingresso al campione in carica dell’Australian Open e di espellerlo, con ricorso fissato per lunedì. Djokovic ha parlato in passato della sua opposizione alla vaccinazione e ha pubblicato un post sui social media prima di partire per gli Australian Open dicendo di aver ricevuto un “permesso di esenzione” per entrare nel paese. Becker – lui stesso ex numero uno del mondo e due volte campione dell’Australian Open, oltre ad aver ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novaksta commettendo un “” non facendosi vaccinare contro il Covid-19, secondo l’ex campione ed ex coach del numero uno al mondo, Boris. Il serbo è in attesa dell’esito di un ricorso contro la decisione dell’n Border Force (ABF) di annullare il visto d’ingresso al campione in carica dell’n Open e di espellerlo, con ricorso fissato per lunedì.ha parlato in passato della sua opposizione alla vaccinazione e ha pubblicato un post sui social media prima di partire per glin Open dicendo di aver ricevuto un “permesso di esenzione” per entrare nel paese.– lui stesso ex numero uno del mondo e due volte campione dell’n Open, oltre ad aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Becker Djokovic Becker: 'Djokovic in Australia? Grande errore no a vaccino' Becker ritiene che se Djokovic manterrà la sua decisione nei confronti del vaccino, potrebbe presentare più ostacoli alla sua carriera da giocatore. 'È incredibilmente volitivo, con convinzioni molto ...

Becker: "Djokovic in Australia? Grande errore no a vaccino" Becker ritiene che se Djokovic manterrà la sua decisione nei confronti del vaccino, potrebbe presentare più ostacoli alla sua carriera da giocatore. "È incredibilmente volitivo, con convinzioni molto ...

Becker: "Djokovic in Australia? Grande errore no a vaccino" Adnkronos Il caso Djokovic divide il mondo del tennis Il caso Novak Djokovic, bloccato in hotel a Melbourne in attesa di sapere se il suo visto basato su un'esenzione dalla vaccinazione sarà ritenuto valido o no dalle autorità australiane, sta facendo di ...

Doppio falloDjokovic, il perfetto cattivo del tennis in bilico tra Joker e il Marchese del Grillo Nonostante non si sia ancora vaccinato, il numero uno al mondo ha ottenuto un permesso speciale per partecipare all’Australian Open perché soffrirebbe di «una condizione medica acuta che abbia portato ...

