Autovelox automatici: senza foto, niente multa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giudice di pace accoglie il ricorso di un automobilista. "L'immagine dell'infrazione deve essere sempre allegata al verbale" di ALBERTO PIERI Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giudice di pace accoglie il ricorso di un automobilista. "L'immagine dell'infrazione deve essere sempre allegata al verbale" di ALBERTO PIERI

Advertising

bradt74 : RT @SkyTG24: Autovelox automatici, se non c'è la foto-prova la multa è annullabile - andreastoolbox : Autovelox automatici, se non c'è la foto-prova la multa è annullabile | Sky TG24 - simonamancini24 : RT @SkyTG24: Autovelox automatici, se non c'è la foto-prova la multa è annullabile - statodelsud : Autovelox automatici, se non c’è la foto-prova la multa è annullabile - Pino__Merola : Autovelox automatici, se non c’è la foto-prova la multa è annullabile -