Assegno unico | Inps | 266mila domande | al via l’informativa

ROMA – Sono 266.309 le domande per l'Assegno unico arrivate all'Inps per 427.010 figli mentre parte la campagna di informazione da parte dell'Istituto sulla nuova misura a sostegno dei minori che da marzo sostituirà tutti gli altri contributi per i figli. Lo fa sapere l'Inps ricordando che è disponibile sul proprio sito la domanda on line. Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022, Inps riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti con l'Assegno unico. L'Assegno unico è un beneficio che riguarda oltre 7 milioni di famiglie per circa 11 milioni di minori. Per dare risalto al fatto che da marzo la busta paga dei lavoratori dipendenti cambierà e che ...

