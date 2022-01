Agente Simy: «Lui al Napoli? La verità è questa» (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del procuratore Vincenzo Morabito Vincenzo Morabito, Agente tra gli altri di Simy della Salernitana, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole: «Simy? Il Napoli non si è mai interessato, non è un obiettivo. Tuanzebe? Sicuramente è un buon giocatore, in linea con l’acquisto fatto in estate. Sono sicuro che farà bene.Andare a trovare oggi questi calciatori, in questo tipo di affari, è quello che fa la differenza tra un direttore sportivo bravo e uno meno bravo». “ L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del procuratore Vincenzo Morabito Vincenzo Morabito,tra gli altri didella Salernitana, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss. Le sue parole: «? Ilnon si è mai interessato, non è un obiettivo. Tuanzebe? Sicuramente è un buon giocatore, in linea con l’acquisto fatto in estate. Sono sicuro che farà bene.Andare a trovare oggi questi calciatori, in questo tipo di affari, è quello che fa la differenza tra un direttore sportivo bravo e uno meno bravo». “ L'articolo proviene da Calcio News 24.

