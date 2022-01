Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo contro la Juve: tutti i rischi per Napoli e calciatori (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non sono mancate le emozioni nel posticipo della 20esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli, il big match si è concluso sul risultato di 1-1 con i gol messi a segno da Mertens e Chiesa. La partita è stata a rischio a causa degli ultimi casi di positività riscontrati nella squadra di Spalletti. A sorpresa Zielinski, Lobotka e Rrahmani sono scesi in campo e contro il parere dell’Asl 2 di Napoli che aveva imposto l’isolamento dei tre calciatori dopo un contatto con un positivo al Covid. I tre calciatori non hanno ancora realizzato la terza dose e sono passati più di 120 giorni dalla seconda e secondo le norme del Governo avrebbero dovuto isolarsi. Il Napoli ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non sono mancate le emozioni nel posticipo della 20esima giornata del campionato di Serie A trantus e, il big match si è concluso sul risultato di 1-1 con i gol messi a segno da Mertens e Chiesa. La partita è stata ao a causa degli ultimi casi di positività riscontrati nella squadra di Spalletti. A sorpresasono scesi inil parere dell’Asl 2 diche aveva imposto l’isolamento dei tredopo un contatto con un positivo al Covid. I trenon hanno ancora realizzato la terza dose e sono passati più di 120 giorni dalla seconda e secondo le norme del Governo avrebbero dovuto isolarsi. Ilha ...

