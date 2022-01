Vergallo | Restrizioni poco efficaci | sarà un gennaio difficile negli ospedali

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “Misure che lasciano insoddisfatti, rispondendo tardivamente e in maniera farraginosa all’emergenza Omicron. Alcune forze politiche hanno impedito che si potesse giungere ad una normativa più diretta e cogente, con cui si sarebbero ottenuti risultati più”. Così Alessandro, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatorieri italiani (Aaroi-Emac), commenta all’HuffPost il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che introduce l’obbligo di vaccino e di Super green pass sul lavoro per gli over 50 e novità sulla certificazione verde. Scelte che, evidenzia, “pur segnando un passo avanti rispetto ai provvedimenti precedenti, scontano due difetti”. Ovvero? “Innanzitutto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il Super green pass per i lavoratori over 50 partono molto ...

L'HuffPost

Secondo Alessandro, presidente nazionale dell Associazione anestesisti rianimatori ... Nel Regno Unito, dove proprio questa settimana il governo ha deciso di non introdurre nuovein ...... ha spiegato all'Adnkronos Salute Alessandro, presidente nazionale dell'Associazione ... vi sono sì molteper chi non è vaccinato, ma non è blindato in casa e in realtà ha più "...La situazione è destinata a peggiorare ancora: Francia e Regno Unito hanno superato i 200mila contagi. Ricoveri e decessi rimangono bassi, ma per conoscere gli effetti di questa ondata dovremo aspetta ...Quarantena Covid e tamponi: oggi Cts su misure anti-Omicron, cosa potrebbe cambiare. Parte del Governo spinge per Super Green Pass lavoro e lockdown no vax ...