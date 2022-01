Tiziano Ferro, il dolore per la morte di Jake: “Avevi un cuore troppo grande nel petto e non ha retto più. Non ti dimenticheremo mai” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Jake. Ti chiamavo ‘Il ragazzo con tre cuori’: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più”. Esordisce così Tiziano Ferro in un toccante messaggio pubblicato su Instagram per annunciare la morte del suo amato cane. Ad accompagnarlo, una foto straziante di lui e suo marito abbracciati al cucciolone, in lacrime. Nel post, il cantante ringrazia Jake “per il tempo trascorso insieme e ricco d’amore perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) “. Ti chiamavo ‘Il ragazzo con tre cuori’: due dipinti sul pelo e unonel. Cosìche non hapiù”. Esordisce cosìin un toccante messaggio pubblicato su Instagram per annunciare ladel suo amato cane. Ad accompagnarlo, una foto straziante di lui e suo marito abbracciati al cucciolone, in lacrime. Nel post, il cantante ringrazia“per il tempo trascorso insieme e ricco d’amore perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale ...

