Serie A: 2 - 1 in rimonta, il Cagliari batte la Samp (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Cagliari apre bene il 2022 con la sua seconda vittoria stagionale. E lo fa battendo ancora la Samp, perché l'altro successo era stato sempre con i blucerchiati nella gara d'andata), in rimonta

Ultime Notizie dalla rete : Serie rimonta Serie A: 2 - 1 in rimonta, il Cagliari batte la Samp Il Cagliari apre bene il 2022 con la sua seconda vittoria stagionale. E lo fa battendo ancora la Samp, perché l'altro successo era stato sempre con i blucerchiati nella gara d'andata), in rimonta ribaltando l'iniziale gol di Gabbiadini. Deiola e Pavoletti nella ripresa hanno regalato il successo ai sardi che salgono a 13 punti, la Samp resta a 20. . 6 gennaio 2022

