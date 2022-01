Scuola | la proposta dei presidi al governo | Dad a gennaio o si rischia il caos | Ffp2 a tutti e a campagna testing

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello Giannelli, lancia unaper il riavvio delle scuole in sicurezza. 'Servirebbero 2 - 3 settimane di Dad per mettersi in pari con le ...

Ripresa delle lezioni in sicurezza . E' questo lo scopo delladel presidente dell'Associazione nazionale presidi , Antonello Giannelli: 'Servirebbero 2 - 3 settimane di Dad per mettersi in pari con le vaccinazioni , la garanzia delle mascherine Ffp2 a ...Il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, lancia unaper il riavvio delle scuole in sicurezza. 'Servirebbero 2 - 3 settimane di Dad per mettersi in pari con le vaccinazioni, la garanzia delle mascherine Ffp2 a tutti e fino al primo febbraio una ...Ripresa delle lezioni in sicurezza. E' questo lo scopo della proposta del presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli: «Servirebbero 2-3 settimane di ...Nessuna deroga, nonostante il rialzo dei contagi per effetto della variante Omicron e nonostante le resistenze di diverse Regioni , a partire dalla Campania che con il presidente Vincenzo De Luca avev ...