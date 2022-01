Scuola, i vaccini non sono abbastanza “Gli alunni restino a casa a gennaio” dicono i presidi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le vaccinazioni, anche dei più piccoli, procedono a passo spedito. Ma sembra non bastare: i contagi aumentano e qualcuno chiede di tornare alla didattica a distanza. Le vaccinazioni procedono a ritmo sostenuto: quasi il 90% della popolazione sopra i 12 anni ormai ha ricevuto due dosi di vaccino, se non tre. Eppure la variante Omicron L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le vaccinazioni, anche dei più piccoli, procedono a passo spedito. Ma sembra non bastare: i contagi aumentano e qualcuno chiede di tornare alla didattica a distanza. Le vaccinazioni procedono a ritmo sostenuto: quasi il 90% della popolazione sopra i 12 anni ormai ha ricevuto due dosi di vaccino, se non tre. Eppure la variante Omicron L'articolo proviene da Leggilo.org.

