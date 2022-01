Scossa di terremoto avvertita tra Pozzuoli e Napoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una Scossa di magnitudo 2,3 della scala Ritcher e profondità 2,8 km con epicentro nell’area del vulcano Solfatara è stata registrata alle 20:37 a Pozzuoli, in tutta l’area flegrea e nei quartieri occidentali di Napoli da Agnano e Bagnoli a Fuorigrotta, da Soccavo a Pianura. L’evento avvertito in maniera distinta in tutto il capoluogo flegreo è stato preceduto da tre scosse di bassa intensità a partire dalle 19:56 tutte con epicentro nel vulcano Solfatara. A Pozzuoli è stata allertata la Protezione Civile Locale e la Polizia Municipale. Al momento non si registrano danni a persone e cose L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unadi magnitudo 2,3 della scala Ritcher e profondità 2,8 km con epicentro nell’area del vulcano Solfatara è stata registrata alle 20:37 a, in tutta l’area flegrea e nei quartieri occidentali dida Agnano e Bagnoli a Fuorigrotta, da Soccavo a Pianura. L’evento avvertito in maniera distinta in tutto il capoluogo flegreo è stato preceduto da tre scosse di bassa intensità a partire dalle 19:56 tutte con epicentro nel vulcano Solfatara. Aè stata allertata la Protezione Civile Locale e la Polizia Municipale. Al momento non si registrano danni a persone e cose L'articolo proviene da Anteprima24.it.

