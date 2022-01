Sarri: «Non so come ripartiremo dopo la sosta, su Zaccagni…» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita della gara contro l’Empoli: le sue parole Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita di Lazio-Empoli. Le sue parole: sosta – «dopo una sosta non è detto che si riparta come si è finito. Le soste spezzano il ritmo, speriamo di ripartire alla grande contro un’avversario difficilissimo» ZACCAGNI – «Zaccagni si è allenato solo negli ultimi due o tre giorni, la motivazione della sua assenza è solo questa» LUIS ALBERTO – «Luis Alberto non ha fatto molti allenamenti ma li ha fatti molto bene, parte lui perchè Basic ha qualche acciacco L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maurizio, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita della gara contro l’Empoli: le sue parole Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita di Lazio-Empoli. Le sue parole:– «unanon è detto che si ripartasi è finito. Le soste spezzano il ritmo, speriamo di ripartire alla grande contro un’avversario difficilissimo» ZACCAGNI – «Zaccagni si è allenato solo negli ultimi due o tre giorni, la motivazione della sua assenza è solo questa» LUIS ALBERTO – «Luis Alberto non ha fatto molti allenamenti ma li ha fatti molto bene, parte lui perchè Basic ha qualche acciacco L'articolo proviene da Calcio News 24.

