LIVE Tournée 4 Trampolini 2022, Bischofshofen in DIRETTA: Kobayashi insegue il secondo Grande Slam! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22: Kobayashi parte favorito anche oggi ma a Bischofshofen può succedere veramente di tutto, anche se la vittoria nella Tournèe non dovrebbe essere in dubbio, visti i 18 punti di vantaggio del giapponese sul più immediato inseguitore, il norvegese Lindvik. 17.20: Il giapponese Ryoyu Kobayashi può scrivere un altra pagina di storia di questo sport. Dopo essere stato il terzo atleta a mettere a segno il Grande Slam (vittoria in tutti e quattro i Trampolini nella stessa edizione), il “Concorde” può diventare il primo saltatore a completare il Grande Slam per due volte in carriera, visto che ha vinto le prime tre tappe 17.18: Si conclude come da tradizione oggi, giorno dell’Epifania, la 70esima edizione della ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22:parte favorito anche oggi ma apuò succedere veramente di tutto, anche se la vittoria nella Tournèe non dovrebbe essere in dubbio, visti i 18 punti di vantaggio del giapponese sul più immediato inseguitore, il norvegese Lindvik. 17.20: Il giapponese Ryoyupuò scrivere un altra pagina di storia di questo sport. Dopo essere stato il terzo atleta a mettere a segno ilSlam (vittoria in tutti e quattro inella stessa edizione), il “Concorde” può diventare il primo saltatore a completare ilSlam per due volte in carriera, visto che ha vinto le prime tre tappe 17.18: Si conclude come da tradizione oggi, giorno dell’Epifania, la 70esima edizione della ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tournée 4 Trampolini 2022 Innsbruck in DIRETTA: rinviato di 20 minuti il via della gara causa vento -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Tournée dei quattro trampolini 2022 LIVE: a Innsbruck tutti contro Kobayashi, il vento complica i piani #skijumping #nordic… - neveitalia : Tournée dei quattro trampolini 2022 LIVE: a Innsbruck tutti contro Kobayashi, il vento complica i piani #skijumping… - zazoomblog : LIVE Tournée 4 Trampolini 2022 Garmisch in DIRETTA: Kobayashi si salva dall’assalto di Granerud e concede il bis! -… - infoitsport : Tournée dei quattro trampolini LIVE: è tutto pronto a Garmisch per la classica di inizio anno -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tournée LIVE Tournée 4 Trampolini 2022, Bischofshofen in DIRETTA: Kobayashi insegue il secondo Grande Slam! Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Bischofshofen, in Austria. Si conclude come da tradizione oggi, giorno dell'Epifania, la 70esima ...

LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2022 in DIRETTA: tris di Ryoyu Kobayashi, che mette nel mirino il Grande Slam! 17.35 Ormai è corsa a due per la vittoria finale della Tournée tra il giapponese Ryoyu Kobayashi ed il norvegese Marius Lindvik (staccato di 7.5 punti). Oltre 30 punti di distacco infatti dalla vetta ...

FIFA 22 PlayStation Tournaments: le iscrizioni per i gruppi di Milan e Inter sono aperte Multiplayer.it Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTAdella quarta e ultima tappa delladei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Bischofshofen, in Austria. Si conclude come da tradizione oggi, giorno dell'Epifania, la 70esima ...17.35 Ormai è corsa a due per la vittoria finale dellatra il giapponese Ryoyu Kobayashi ed il norvegese Marius Lindvik (staccato di 7.5 punti). Oltre 30 punti di distacco infatti dalla vetta ...