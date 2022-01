LIVE Sinner-Safiullin 7-6 3-2, Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: l’azzurro annulla carrellate di palle break! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV 15-30 Comanda con il dritto Sinner! Sposta il suo avversario e si prende il punto! 15-15 Pigro con i piedi nella ricerca della palla Sinner. 0-15 Parte con un errore in lunghezza di rovescio Safiullin. 3-2. Ha annullato 10 palle break su 11 nel match un Sinner freddissimo nei momenti di difficoltà. A-40 SONO UNDICI GLI ACE!! 40-40 ACE AL CENTRO ANCHE SU QUESTA PALLA break! Che freddezza! 40-A Largo anche questo dritto di Sinner: undicesima palla break concessa in questo match. 40-40 Servizio esterno e dritto comodo! annullata un’altra chance di break! 40-A Secondo doppio ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MEDVEDEV 15-30 Comanda con il dritto! Sposta il suo avversario e si prende il punto! 15-15 Pigro con i piedi nella ricerca della palla. 0-15 Parte con un errore in lunghezza di rovescio. 3-2. Hato 10break su 11 nel match unfreddissimo nei momenti di difficoltà. A-40 SONO UNDICI GLI ACE!! 40-40 ACE AL CENTRO ANCHE SU QUESTA PALLAChe freddezza! 40-A Largo anche questo dritto di: undicesima palla break concessa in questo match. 40-40 Servizio esterno e dritto comodo!ta un’altra chance di40-A Secondo doppio ...

