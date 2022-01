Lazio-Empoli, Sarri: “L’avversario è difficile: Zaccagni out perchè si è allenato poco” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Lazio-Empoli, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del tecnico toscano: “Quando finisce una sosta non è detto che si riparta da quanto fatto in precedenza. L’avversario è difficile, ha fatto tanti punti fuori casa. Zaccagni non gioca perché si è allenato poco negli ultimi giorni. Luis Alberto si è allenato bene, mentre Basic ha qualche acciacco: è giusto che giochi lo spagnolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del tecnico toscano: “Quando finisce una sosta non è detto che si riparta da quanto fatto in precedenza., ha fatto tanti punti fuori casa.non gioca perché si ènegli ultimi giorni. Luis Alberto si èbene, mentre Basic ha qualche acciacco: è giusto che giochi lo spagnolo”. SportFace.

