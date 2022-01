John Scofield in tour | ecco le date di gennaio e febbraio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) NEW YORK – Sulla propria pagina Facebook, il noto chitarrista jazz-rock statunitense(foto) ha annunciato i suoi prossimi spettacoli, scrivendo: “Mascheratevi e venite fuori!”. I concerti disaranno tenuti insieme alla Yankee Go Home Band con Vicente Archer, Josh Dion e Jon Cowherd.qui di seguito il calendario completo:15: HAMBURGO – Elbphilharmonie 18: VIENNA – Porgy & Bess 19: LONDRA – The Jazz Cafe01-06: New York – The Blue Note 09: ARDMORE, PA – Ardmore Music Hall 10: WASHINGTON DC – The Hamilton 11-12: BALTIMORE, MD – Keystone Korner 18: CINCINNATI, OH – Il Garage Ludlow 19: NEWARK, OH – Trentuno West 20: CHICAGO, IL – The City Winery L'articolo L'Opinionista.

