Il patto scellerato di Draghi per il Quirinale

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Dunque, alla fine siamo arrivati all’obbligo vaccinale, sebbene apparentemente limitato a chi ha da 50 in su. Dico apparentemente poiché, come ha pubblicamente dichiarato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, sono stati adottati ulteriori, stringenti sbarramenti per i non vaccinati che a quest’ultimi è permesso uscire di casa solo per fare la spesa e passeggiare con la mascherina di ordinanza. Almeno per ora. In banca e dal parrucchiere solo col tampone In questo senso appare abbastanza grottesca la concessione strappata dalla Lega con la quale i magnanimi artefici di questa strisciante dittatura sanitaria consentono alcune attività con il semplice tampone. In pratica basterà spendere qualche decina di euro, sobbarcandosi qualche oretta di attesa in coda davanti ad una farmacia, per poter entrare in una banca, in un ufficio postale o in centro commerciale per lo shopping. In ...