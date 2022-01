Il Napoli non parla nel post-partita per rispettare la circolare dell’Asl (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni dell’Asl Napoli 1, che ha chiesto alla società di «valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio» alla luce del focolaio in corso, i tesserati del Napoli non hanno parlato nel pre-partita né parleranno nel post-partita alle emittenti televisive e ai giornali. Questa la decisione del club. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni1, che ha chiesto alla società di «valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio» alla luce del focolaio in corso, i tesserati delnon hannoto nel pre-né parleranno nelalle emittenti televisive e ai giornali. Questa la decisione del club. L'articolo ilsta.

