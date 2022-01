I meme più divertenti sul caso-Djokovic (Di giovedì 6 gennaio 2022) Niente Australian Open per Novak Djokovic, anzi per «Novax» Djokovic come è stato soprannominato dal mondo dei social di cui è diventato vittima preferita per una serie di meme che davvero fanno divertire. Live scenes at Melbourne Airport Border Control..#Federer #Djokovic #AustralianOpen pic.twitter.com/KD9SLP1X16— RF - Invests (@RFInvests) January 5, 2022 Il nazi-novax serbo torna a casa.#Djokovic pic.twitter.com/x7Oekc0kN8— Francesco B. (@baffi francesco) January 5, 2022 #Djokovic le sta provando tutte per entrare in #Australia. pic.twitter.com/rPoMt9X99W— Rostokkio (@rostokkio) January 5, 2022 LA SERBIA CONVOCA L'AMBASCIATORE AUSTRALIANO!?Francamente speravamo ci fosse risparmiata quest'appendice. Che la Serbia invochi i diritti dell'uomo è il fatto più nuovo... Al ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 gennaio 2022) Niente Australian Open per Novak, anzi per «Novax»come è stato soprannominato dal mondo dei social di cui è diventato vittima preferita per una serie diche davvero fanno divertire. Live scenes at Melbourne Airport Border Control..#Federer ##AustralianOpen pic.twitter.com/KD9SLP1X16— RF - Invests (@RFInvests) January 5, 2022 Il nazi-novax serbo torna a casa.#pic.twitter.com/x7Oekc0kN8— Francesco B. (@baffi francesco) January 5, 2022 #le sta provando tutte per entrare in #Australia. pic.twitter.com/rPoMt9X99W— Rostokkio (@rostokkio) January 5, 2022 LA SERBIA CONVOCA L'AMBASCIATORE AUSTRALIANO!?Francamente speravamo ci fosse risparmiata quest'appendice. Che la Serbia invochi i diritti dell'uomo è il fatto più nuovo... Al ...

