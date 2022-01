Google con il progetto di Pixel 7 introduce il brevetto della fotocamera invisibile: una meraviglia tutto design (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sotto il vestito, tutto. Anche Google sembra seguire la strada solcata da tanti marchi nobili della telefonia, con quella fotocamera selfie sotto il display che sembra andare tanto di moda ultimamente. Potrebbe essere sviluppata direttamente con i prossimi cellulari di Mountain View: i Pixel 7. Google Pixel 7, rivoluzione fotocamera – Adobe StockLa tecnologia della fotocamera sotto il display è disponibile da vari produttori di smartphone, anche se non è ancora pronta per il consumo di massa. Perfino Apple starebbe sviluppando la nuova gamma degli iPhone 14 Pro presentando un design del display perforato, simile agli ultimi telefoni Android. A Cupertino, infatti, potrebbero spostare ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sotto il vestito,. Anchesembra seguire la strada solcata da tanti marchi nobilitelefonia, con quellaselfie sotto il display che sembra andare tanto di moda ultimamente. Potrebbe essere sviluppata direttamente con i prossimi cellulari di Mountain View: i7.7, rivoluzione– Adobe StockLa tecnologiasotto il display è disponibile da vari produttori di smartphone, anche se non è ancora pronta per il consumo di massa. Perfino Apple starebbe sviluppando la nuova gamma degli iPhone 14 Pro presentando undel display perforato, simile agli ultimi telefoni Android. A Cupertino, infatti, potrebbero spostare ...

Advertising

fisco24_info : La Francia multa Google e Facebook: «Difficile rifiutare i loro cookies»: Sanzioni per 150 milioni di euro a Google… - RamaMat1 : RT @gladiatoremassi: Ma perché quando si parla di un leghista le notizie non fanno 'notizia'? Mentre x una carriola ci hanno bombardato per… - giustiziera2 : RT @gladiatoremassi: Ma perché quando si parla di un leghista le notizie non fanno 'notizia'? Mentre x una carriola ci hanno bombardato per… - Majden3 : RT @gladiatoremassi: Ma perché quando si parla di un leghista le notizie non fanno 'notizia'? Mentre x una carriola ci hanno bombardato per… - JolietJackBlues : RT @gladiatoremassi: Ma perché quando si parla di un leghista le notizie non fanno 'notizia'? Mentre x una carriola ci hanno bombardato per… -