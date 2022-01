Freeskipass | 55mila biglietti gratis agli under 16 lombardi

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “Da inizio dicembre sino alla vigilia di Natale gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche lombarde hanno emesso 54.762giornalieri gratuiti per i ragazzi residenti nella nostra regione, con una media quotidiana di 2.281 tandi”. Lo anticipa Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regionea con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, commentando i primi riscontri della misura regionale ‘‘ che dal primo al 24 dicembre ha previsto l’opportunità di richiedere lo skipass gratuito per gli ‘16’ residenti ina. “Quest’iniziativa – sottolinea il pluricampione olimpico – ha ottenuto un grande successo che ha permesso di far avvicinare tanti giovaniallo sci, di riportare molte famiglie sulla ...

Lo ha reso noto il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Olimpiadi 2026, Antonio Rossi, commentando i primi riscontri della misura regionale ''. "...La misura regionale '' che dall'1 al 24 dicembre prevedeva l'opportunità di richiedere lo skipass gratuito per gli 'Under 16' residenti in Lombardia, ha fatto registrare quasi 55.000 ticket giornalieri emessi (...Lo riferisce Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, in una nota della regione lombarda, in cui si specifica che il n ...Tra gli impianti di risalita lombardi in cui si è registrato il maggior numero di accessi con la tessera gratuita c'è quello bresciano, con 6.938 .... Lo anticipa Antonio Rossi, sottosegretario alla P ...