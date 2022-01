“Draghi per la prima volta ha visto il capolinea”: il segnale dopo il Cdm. L’analisi di Sorgi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Che Mario Draghi abbia perso il tocco magico e che oggi sia un po’ più solo e vittima della sua pletorica maggioranza lo dimostra questo accordo trovato dopo il Cdm “dei lunghi coltelli”. Draghi non è più Supermario. E a dirlo non è il solito Marco Travaglio che ti aspetti, che dalla prima pagina del fatto con toni trionfalistici annuncia: “Il governo è finito”. A recitare una sorta di “fine corsa” dell’attuale premier e del suo governo arriva oggi anche l’editoriale di Marcello Sorgi su La Stampa, non certo un osservatore ostile al governo Draghi. Draghi, Sorgi: “E’ stato un mediocre compromesso” Eppure le sue parole pesano dopo la giornata del 5 gennaio. “L’accordo – o il mezzo accordo, un ennesimo compromesso al ribasso – ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Che Marioabbia perso il tocco magico e che oggi sia un po’ più solo e vittima della sua pletorica maggioranza lo dimostra questo accordo trovatoil Cdm “dei lunghi coltelli”.non è più Supermario. E a dirlo non è il solito Marco Travaglio che ti aspetti, che dallapagina del fatto con toni trionfalistici annuncia: “Il governo è finito”. A recitare una sorta di “fine corsa” dell’attuale premier e del suo governo arriva oggi anche l’editoriale di Marcellosu La Stampa, non certo un osservatore ostile al governo: “E’ stato un mediocre compromesso” Eppure le sue parole pesanola giornata del 5 gennaio. “L’accordo – o il mezzo accordo, un ennesimo compromesso al ribasso – ...

Advertising

borghi_claudio : Mi pare che per la prima volta Draghi e Macron stanno incontrando una qualche resistenza. - marcotravaglio : Come già col governo Monti, anche con quello di Draghi è bastato meno di un anno per scoprire che il problema dei g… - elenabonetti : In Cdm @ItaliaViva ha con forza sostenuto la proposta del Presidente Draghi di introdurre ulteriori misure per ince… - nevrotica9 : RT @OrtigiaP: ENNESIMA BALLA DI @robersperanza #Draghi e #CTS smascherata da @FrancoBechis ma da chiunque si informi da #Agenas. Nessun… - FurioGarbagnati : Per le tante ragioni che più o meno tutti sappiamo Draghi in un posto dobbiamo tenerlo. Che sia il Quirinale o Chig… -