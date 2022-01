Domeniche bestiali – E fu così che l’addetto ai rapporti con l’arbitro venne espulso e andò via con le chiavi dell’auto del direttore di gara

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Primo appuntamento del nuovo anno con, e purtroppo si parte con la cattiva notizia del rinvio dei campionati minori causa covid: ancora… ma noi siamo come i bomber di terza categoria, non ci ritiriamo. È nostro dovere continuare a portare con noi quei valori proprio come fanno gli addetti alla sicurezza dei campi di periferia, come fanno arbitri come noi stanchi di vedere partite di sane mazzate e scostumatezza rinviate. Ma confidiamo che sia una pausa breve (noi però non ci fermiamo), dai colori della provincia…o almeno quella italiana, perché le chicche che arrivano dalla provincia estera, come vedremo, continueranno a farci compagnia. FUGA PER LA VITTORIA Di storie avvincenti di fughe è piena la storia del cinema. Un nuovo episodio arriva dal mondo dei dilettanti abruzzese. Un addetto aicon ...

Rimedi e metodi casalinghi, o anche caserecci: in questo periodo in particolare danno quel tocco di tradizionale e romantico che non guasta. E anche nelleil "casereccio" è molto in voga, anche per mettere in atto la scostumatezza che è propria delle categorie minori italiane. Ma non solo maleducazione: anche ingegno nell'imitare le ...Periodo di tradizioni, il Natale : l'albero, le ricette delle nonne, il panettone, i bimbi festanti. E anche per lele tradizioni sono importantissime. E alle uova, al burro, alla farina e al lievito che servono per un panettone perfetto noi sostituiamo gli ingredienti per una domenica bestiale ...Lei ha già inserito in lista nozze una scorta di cartellini gialli da usare in casa, dove lui non potrà invocare il Var - L'ultima puntata del 2021 di Domeniche Bestiali ...