Direttore Asl Torino: «Il Napoli deve rispettare le regole» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Direttore dell’Asl di Torino ha parlato di Juve Napoli e della situazione dei giocatori azzurri in isolamento Carlo Picco, Direttore dell’Asl di Torino, a Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto su Juve Napoli. Le dichiarazioni sulla possibilità di giocare il match dello Stadium. DICHIARAZIONI – «C’è un provvedimento di quarantena, sappiamo tutti cosa vuol dire. La quarantena non prevede che loro vadano a giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare le regole, è il Napoli che deve rispettare le regole. Se sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena devono stare in quarantena. Non avendo la terza dose, è così». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildell’Asl diha parlato di Juvee della situazione dei giocatori azzurri in isolamento Carlo Picco,dell’Asl di, a Radio Kiss Kissha fatto il punto su Juve. Le dichiarazioni sulla possibilità di giocare il match dello Stadium. DICHIARAZIONI – «C’è un provvedimento di quarantena, sappiamo tutti cosa vuol dire. La quarantena non prevede che loro vadano a giocare, ma non siamo noi tenuti a farle, è ilchele. Se sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena devono stare in quarantena. Non avendo la terza dose, è così». L'articolo proviene da Calcio ...

