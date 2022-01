Diletta Leotta, regina delle nevi: splendida e sensuale in montagna (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, al caldo della sua amata Sicilia, la bella Diletta Leotta è scappata in montagna per la tradizionale settimana bianca. Da sempre grande appassionata di sport, non si è lasciata sfuggire l’occasione per sciare un po’, per pattinare sul ghiaccio e persino per una bella pedalata sulla neve. E anche in questo frangente ha mostrato tutta la sua bellezza e sensualità – sì, addirittura indossando una semplice tuta da sci. Diletta Leotta, la vacanza in montagna “Ultimo giorno” – ha scritto la Leotta sul suo profilo Instagram, condividendo alcune foto della sua splendida vacanza sulla neve. Ormai è di ritorno a casa, diretta a Torino per condurre da bordo campo una nuova partita di Serie A, ma nella mente è ancora ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, al caldo della sua amata Sicilia, la bellaè scappata inper la tradizionale settimana bianca. Da sempre grande appassionata di sport, non si è lasciata sfuggire l’occasione per sciare un po’, per pattinare sul ghiaccio e persino per una bella pedalata sulla neve. E anche in questo frangente ha mostrato tutta la sua bellezza e sensualità – sì, addirittura indossando una semplice tuta da sci., la vacanza in“Ultimo giorno” – ha scritto lasul suo profilo Instagram, condividendo alcune foto della suavacanza sulla neve. Ormai è di ritorno a casa, diretta a Torino per condurre da bordo campo una nuova partita di Serie A, ma nella mente è ancora ...

DAZN_IT : Palleggiare con un'arancia: ?????? Palleggiare con un'arancia elencando le province toscane: ?????? Day Off: Bernardesch… - zazoomblog : Diletta Leotta quel sorriso che colpisce i fan: “Una bellezza straripante” – FOTO - #Diletta #Leotta #sorriso… - ianditomaso : RT @julietthinsen: ian mi ha paragonata sia alla befana che a diletta leotta, tutto ok - julietthinsen : ian mi ha paragonata sia alla befana che a diletta leotta, tutto ok - mass_aita : Diletta Leotta befana? Mai visto auauauauau Basta ritorno a studiare -