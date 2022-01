Covid e Serie A, Vezzali: 'Cabina di regia per uniformare decisioni Asl' (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Serie A riparte con l'incognita Covid. Tanti i positivi tra calciatori e staff tecnici, eppure tra le Asl le decisioni non sono state uniformi. Ben quattro le gare della prima di ritorno che sono ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022) LaA riparte con l'incognita. Tanti i positivi tra calciatori e staff tecnici, eppure tra le Asl lenon sono state uniformi. Ben quattro le gare della prima di ritorno che sono ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONSIGLIO DI LEGA STRAORDINARIO IN CORSO PER VALUTARE LA SITUAZIONE LEGATA AL COVID-19 #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A MILAN, TRE GIOCATORI POSITIVI AL COVID-19 Squadra sottoposta a tamponi domani come protocollo Ats… - Adnkronos : #Covid e calcio, mercoledì incontro governo-regioni-#Lega su #serieA. - StraNotizie : Covid e calcio: governo, Regioni e Lega Serie A per definire regole -