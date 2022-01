Covid | aumentano terapie intensive +39 e ricoveri ordinari +463 I DATI

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 1.467 i pazienti positivi ricoverati in rianimazione in Italia, mentre i ricoverati negli altri reparti sono in totale 13.827. Nelle ultime 24 ore sono stati 219.441 i nuovi casi su 1.138.310 tamponi. Il tasso di positività sale così al 19,3%

Sono 1.467 i pazienti positivi ricoverati in rianimazione in Italia, mentre i ricoverati negli altri reparti sono in totale 13.827. Nelle ultime 24 ore sono stati 219.441 i nuovi casi su 1.138.310 ...Più contenuta quella dei ricoverati nei reparti, +7,5%, e in calo nelle terapie intensive, - 0,7%, sempre rispetto a ieri. Nei dati comunicati oggi al ministero della Salute, ai 18.413 nuovi ...D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 110.297 TAMPONI, SI REGISTRANO 14.055 NUOVI CASI POSITIVI (-2.409), SONO 7 I DECESSI (-7), 1.371 I RICOVERATI (+70), 184 LE TERAPIE INTENSIVE (+8) E +1.598 I G ...Arrivano segnali preoccupanti dall'ultimo bollettino ufficiale della Regione Campania. Anche oggi si registra un aumento dei ricoveri in Campania visto che in terapia intensiva i posti occupati sono..