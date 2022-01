Befana della Biodiversità, Forestali in visita ai bimbi in ospedale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Anche quest’anno i carabinieri Forestali hanno organizzato la “Befana della Biodiversità”: saranno presenti in circa 50 tra reparti pediatrici di strutture ospedaliere e case famiglie in tutta Italia portando con loro un simbolo di natura e speranza per gli 850 bambini ospitati e per il personale sanitario. A Caserta i carabinieri saranno al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano per consegnare gadget come quaderni, zainetti in tela e carte da gioco e verranno condivise immagini delle 150 riserve naturali e foreste demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: si tratta di habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Anche quest’anno i carabinierihanno organizzato la “”: saranno presenti in circa 50 tra reparti pediatrici di strutture ospedaliere e case famiglie in tutta Italia portando con loro un simbolo di natura e speranza per gli 850 bambini ospitati e per il personale sanitario. A Caserta i carabinieri saranno al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano per consegnare gadget come quaderni, zainetti in tela e carte da gioco e verranno condivise immagini delle 150 riserve naturali e foreste demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri: si tratta di habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

poliziadistato : All'Ospedale #Gemelli è arrivata la #Befana della #PoliziadiStato. Doni e cioccolatini per regalare sorrisi e spens… - Giorgiolaporta : Per sapere cosa pensino gli elettori di #centrodestra sul #vaccinoobbligatorio non serve chissà quale dispendioso s… - PieroPelu : Quando ci si avventura nel mondo si spalancano le porte della percezione e delle esperienze, mai e poi mai avrei i… - Rossonera_21 : Io dopo due rampe di scale con la FFP2 e post pranzo della befana. - GecmisIta : RT @turbo_edits: Christian, talmente versatile da essere credibile pure nel ruolo della Befana ?????? #Amici21 ??: @AnnamariaGaleo2 https://t.c… -